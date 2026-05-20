Звезда «Универа» против блогера: суд в Кемерове встал на сторону актрисы

В Кемерове во вторник, 19 мая, Центральный районный суд рассмотрел необычный иск. Истицей выступила известная актриса, прославившаяся после роли в популярном сериале «Универ». Ответчиком стало частное лицо. Поводом для разбирательства послужило распространение информации, которую артистка сочла порочащей ее честь и достоинство. Подробностями поделились в Объединенном пресс-центре судов Кузбасса, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По данным истца, ответчик разместил видеоматериал на нескольких своих интернет-ресурсах. После того как ролик заблокировали, он вскоре появился вновь — уже в других социальных сетях. В суде актриса потребовала признать распространенные сведения ложными и обязать ответчика прекратить их тиражирование. Кроме того, она просила взыскать с него судебную неустойку, компенсацию морального вреда в размере 3 млн руб., а также возместить все понесенные судебные расходы.

По информации издания, ключевым доказательством по делу стала лингвистическая экспертиза. Специалисты подтвердили, что высказывания в адрес истицы имеют порочащий характер и не соответствуют действительности. Суд принял решение в пользу актрисы. Основные требования были удовлетворены в полном объеме. Производные — частично. На данный момент решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Ранее сообщалось, что столичные следователи прекратили дело актрисы Анны Артамоновой.