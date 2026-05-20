Руни назвал приход Гвардиолы в АПЛ «глотком свежего воздуха»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни высказался о роли тренера Хосепа Гвардиолы в английском футболе.

Испанский специалист возглавил «Манчестер Сити» 10 лет назад. По окончании нынешнего сезона Гвардиола, вероятно, покинет Туманный Альбион, хотя у него остается еще год контракта с клубом.

«Думаю, он стал глотком свежего воздуха. Пеп невероятен, и он полностью изменил лицо английского футбола. За последние 10-15 лет стало больше иностранных игроков и тренеров. Но именно он пришел и фактически изменил всю пирамиду, даже любительский футбол», — приводит слова Руни ВВС.

Бывший нападающий отметил, что даже в детских командах игроки стали разыгрывать мяч от ворот, выходить из обороны через короткий пас.

Гвардиола за 10 лет выиграл с «МанСити» 20 трофеев, включая Лигу чемпионов.

Ранее инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Пепа в «Манчестер Сити» заменит эк-тренер «Челси» Энцо Мареска.