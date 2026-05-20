Школа для Беково: жители поселка в Кузбассе ждут новое здание с 2021 года

По информации издания, вопрос о долгожданном объекте подняла одна из подписчиц в чате губернатора. Женщина обратила внимание, что с 2021 года их поселок не попал и даже не был заявлен ни в один национальный проект или государственную программу по строительству общеобразовательных учреждений.

«Дети, учителя и будущее поколение потомков ждут комфортные условия обучения и труда!» – восклицает сельчанка.

Ответ пришел из областного министерства образования в среду, 20 мая. Ведомство пояснило: строительство школы в Беково заморожено на неопределенный срок. Причина проста — денег на возведение нового здания в бюджете нет.

«В связи с дефицитом бюджетных средств в бюджете Кемеровской области – Кузбасса определить конкретные сроки начала строительства школы в с. Беково в настоящее время не представляется возможным», – сказали в министерстве.

По информации министерства, здание школы, в которой сейчас учатся юные жители поселка, соответствует всем санитарным требованиям и нормам. В нем ежегодно проводят косметический ремонт и обновляют учебное оборудование. Однако, судя по реакции жителей, эти меры не решают главную проблему — необходимость современного просторного здания, в котором не будет тесно. Пока же ответ властей фактически означает, что строительство откладывается на неопределенный срок.

