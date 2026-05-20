Автомобили для родственника за счет больницы: бывший главврач из Киселевска заплатит штраф 80 тыс. руб.

В Киселевске суд поставил точку в деле бывшего главного врача одной из городских больниц. Медицинского руководителя признали виновным в превышении должностных полномочий. Как проинформировали в прокуратуре Кемеровской области, противоправная деятельность растянулась на несколько лет, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации ведомства, в период с 2018 по 2022 год фигурант заключал для нужд больницы договоры аренды автомобилей. Проблема была в том, что транспорт принадлежал его родственнику. При этом согласование с уполномоченным органом, которое в таких случаях обязательно, отсутствовало. Кроме того, условия договоров были заведомо невыгодными для медицинского учреждения. В результате больница потеряла более миллиона рублей.

По данным ведомства, преступную схему вскрыла прокурорская проверка. После этого материалы направили в суд. Судья назначил бывшему главврачу наказание в виде штрафа — 80 тыс. руб. Кроме того, его обязали вернуть в бюджет больницы всю сумму причиненного ущерба.

По информации ведомства, приговор уже вступил в законную силу. Как уточнили в надзорном ведомстве, деньги, потерянные медучреждением из-за сомнительных арендных схем, полностью возмещены.

