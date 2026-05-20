Бассейн мечты: от надувного за копейки до бетонного за миллионы — эксперт рассказал, что выбрать

Конец мая — время, когда владельцы загородных участков начинают всерьез задумываться об установке бассейна. Цены на надувные и каркасные модели сейчас одни из самых низких в сезоне. Однако какой вариант действительно подойдет для конкретного дачного участка? Корреспондент REGIONS изучил рынок, собрал актуальные цены и расспросил мастера по установке бассейнов Наиля Зарипова о том, на чем не стоит экономить и почему бетонный бассейн он считает единственным серьезным вложением.

Какой тип бассейна лучше

Большинство дачников выбирают между двумя вариантами: надувным и каркасным.

Надувной бассейн — самый бюджетный и мобильный вариант. Его цена варьируется от 1,5 до 15 тыс. руб. Такой бассейн быстро надувается, легко убирается на хранение. Но есть и существенные минусы: его легко повредить, а срок службы составляет всего 2–4 года.

Каркасный бассейн дороже, зато надежнее и долговечнее. Цены на него начинаются от 8 тыс. руб. и могут превышать 100 тыс. Такие конструкции устойчивы к нагрузкам, часто в комплекте идут фильтр для очистки воды и лестница. Однако установка требует больше усилий, а зимой бассейну нужно место для хранения.

Третий вариант — стационарный (капитальный) бетонный бассейн под ключ. Это уже серьезная инвестиция. Цена стартует от 2,7 млн руб. и может быть существенно выше. Именно такой вариант, по мнению мастера Наиля Зарипова, является единственным по-настоящему серьезным решением для тех, кто хочет пользоваться бассейном долгие годы без проблем.

Однако, какую бы модель дачник ни выбрал, важно помнить: экономия на материалах и монтаже может обойтись дороже. Эксперт советует заранее продумать все нюансы и не гнаться за самой низкой ценой.

«Самый оптимальный, капитальный вариант — это когда роют котлован и заливают бетон. Бетонный бассейн — это серьезно, на десятилетия. А вот если выбирать между надувным и каркасным… это несерьезно. Можно, конечно, поставить каркасный, но его надо будет постоянно снимать, разбирать, убирать на зиму. Это определенное время и морока», — пояснил Зарипов.

Специалист также озвучил нижнюю ценовую планку, с которой стартует строительство стационарного бассейна под ключ в текущем, 2026 году. По его словам, менее чем за 2,7 млн руб. такой проект не осилить.

«Размер 3 на 5 метров — полностью под ключ выйдет около 2 млн 700 тыс. руб.», — уточнил мастер.

