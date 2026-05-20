«Саутгемптон» отстранили от матча за выход в АПЛ за шпионаж

Футбольный клуб «Саутгемптон» не сможет побороться за выход в Английскую премьер-лигу (АПЛ) в поединке с «Халлом». Такое решение приняла Английская футбольная лига (EFL).

«Святые» в полуфинале плей-офф обыграли «Мидлсбро» (2:1, 0:0) и 23 мая должны были побороться с «Халлом» за выход в сильнейший дивизион. Однако клуб забанили за шпионаж — аналитика «Саутгемптона» поймали за съемкой тренировок «Мидлсбро». Также выявились факты шпионажа и в других матчах Чемпионшипа. За это «Саутгемптон» не только отстранили от борьбы за АПЛ, но и оштрафовали на четыре очка в следующем сезоне.

По информации журналиста Бена Джейкобса, «Саутгемптон» считает решение несправедливым и собирается его оспорить.

Две прямые путевки в АПЛ завоевали «Конветри» и «Ипсвич», «Халл» и «Мидсбро» оспорят третью.

