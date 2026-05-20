Опасное знакомство в интернете: откровенное фото девушки обернулось шантажом

В Кемерове жертвой обмана стала юная горожанка. Как рассказали в местной полиции, 19-летняя девушка познакомилась с молодым человеком на одном из сайтов знакомств. Отношения развивались стремительно, и кемеровчанка решила порадовать вероятного бойфренда необычным способом — отправила ему свою откровенную фотографию, сообщил VSE42.RU .

Однако спустя некоторое время, по информации полиции, молодой человек начал требовать деньги, пригрозив в случае отказа разослать интимный снимок всем знакомым девушки, а возможно, и публично. Общая сумма, которую вымогатель успел получить, достигла 75 тыс. руб. Но на этом злоумышленник не успокаивался и требовал еще.

«Девушка, опасаясь за то, что новый знакомый реализует свои угрозы, дважды отдавала ему разные суммы», – сказали в областном МВД.

Не желая бесконечно отдавать деньги, кемеровчанка обратилась в полицию. Стражи порядка оперативно вычислили подозреваемого. Им оказался 21-летний житель города Березовский. На него завели уголовное дело по статье о вымогательстве.

По информации издания, ближайшие четыре года молодой человек может провести за решеткой. Приговор будет зависеть от решения суда. Полицейские в очередной раз призывают граждан быть осторожными при общении в интернете и не отправлять незнакомцам компрометирующие материалы.

