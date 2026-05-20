«Случайная» сигарета и аквапланирование: суд вынес приговор по делу о ДТП в Кузбассе

В Кузбассе суд вынес приговор виновнику серьезного дорожно-транспортного происшествия. Как проинформировали в Объединенном пресс-центре судов региона, авария произошла еще в сентябре 2025 года, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, нетрезвый водитель иномарки не справился с управлением. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, после чего врезался в стоявший на обочине ВАЗ-21124, а затем столкнулся еще с двумя машинами. В момент удара рядом с отечественным автомобилем находились двое мужчин — отец и сын. Оба получили серьезные травмы.

По данным издания, в ходе разбирательства виновник аварии признал, что находился под воздействием наркотических веществ. Однако он настаивал на том, что употребил их не намеренно. По его версии, он мог случайно взять чужую сигарету.

«Он также пытался объяснить аварию "аквапланированием" из-за луж на дороге», — говорится в статье «Онлайн-журнал Сибдепо».

Суд принял во внимание несколько смягчающих обстоятельств: раскаяние подсудимого, признание им своей вины, а также частичное возмещение причиненного ущерба. В итоге мужчину приговорили к 1,5 годам принудительных работ. Из его заработной платы будут удерживать 5 процентов в доход государства. Кроме того, его лишили водительских прав на тот же срок — на 1,5 года.

Суд также обязал виновника ДТП выплатить пострадавшим компенсацию морального вреда. Общая сумма составляет 2 млн руб. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

