Инсайдер назвал будущего тренера ЦСКА

У ЦСКА осталось два кандидата на пост главного тренера — Дмитрий Игдисамов, руководивший командой в концовке сезона, или иностранный специалист из топ-5 европейских лиг, с которым на данный момент ведутся консультации, утверждает инсайдер Иван Карпов.

По его данным, армейцы вышли из переговоров с Сандро Шварцем, не став включаться в финансовую гонку с «Динамо». Карпов сообщает, что немецкий специалист подпишется с бело-голубыми до 2029 года с зарплатой более €2 млн. ЦСКА же предлагал Шварцу €1,8 млн и меньший размер неустойки.

39-летний Игдисамов, ранее работавший с армейской молодежкой, руководил командой в последних трех матчах сезона после отставки Фабио Челестини. С ним ЦСКА уступил «Спартаку» в финале Пути регионов Кубка России (0:1), а затем победил в двух заключительных матчах РПЛ — 2:1 с «Пари НН» и 3:1 с «Локомотивом».

Ранее комментатор Константин Генич рассказал, в чем заключался стратегический просчет ЦСКА в этом сезоне.