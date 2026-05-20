Золошлаки в дело: СГК и Минэнерго поддержали эксперимент в Кузбассе по переработке отходов ТЭЦ

В Совете Федерации прошло совещание, посвященное созданию условий для переработки и применения золошлаковых материалов (ЗШМ) — то есть отходов, образующихся при сжигании угля на тепловых электростанциях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, речь шла об использовании вторичного сырья в строительстве, дорожном хозяйстве и промышленности. Мероприятие проходило под руководством первого заместителя председателя верхней палаты парламента Андрея Яцкина.

Ключевые предложения озвучили представители Сибирской генерирующей компании (СГК) и Министерства энергетики РФ. Их поддержали федеральные ведомства. Среди предложенных системных изменений, по информации издания, несколько пунктов.

Во-первых, обязательный учет вторичного сырья при проектировании объектов, которые строятся за бюджетный счет. Во-вторых, актуализация данных о золошлаках в федеральной системе ценообразования в строительстве. Подобные меры позволят строителям корректно закладывать материалы в сметы. В-третьих, расширение преференций для поставщиков, которые используют вторичное сырье при участии в государственных закупках.

