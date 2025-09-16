10 миллионов просмотров закруток: главный кулинарный тренд россиян

Согласно данным аналитиков платформы Food.ru, в августе рецепты консервации привлекли порядка 500 тысяч просмотров. Суммарный интерес к теме с 2021 года перевалил за отметку в 10 миллионов.

Безусловным фаворитом сезона стали кабачки: варианты их переработки набрали свыше 2,6 млн просмотров. Овощ ценят за многогранность — из него готовят как традиционные маринады, так и пикантные закуски, икру и салаты. На второй позиции расположились помидоры (2,2 млн просмотров), причем наибольший спрос вызвали рецепты соусов и салатов, а не стандартной засолки.

Примечательно, что абсолютным чемпионом по добавлению в закладки оказалась капуста. Способы ее маринования и квашения были сохранены пользователями более 2,5 тысячи раз.

