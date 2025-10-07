100-килограммовая женщина сделала непристойное предложение таксисту и обчистила его

В Таиланде 100-килограммовая женщина с рыжими волосами обратилась к таксисту с просьбой отвезти ее в больницу, однако во время поездки ее поведение резко изменилось, пишет издание The Thaiger.

Отмечается, что пассажирка начала вести себя непристойно, предложив водителю вступить в интимную связь за 1 тыс. батов (почти $31), а также предпринимала попытки прикоснуться к его интимным местам.

Пожилой мужчина потребовал прекратить подобные действия, после чего женщина покинула транспортное средство и не оплатила поездку.

Позже, когда таксист проверял свой автомобиль, обнаружил пропажу личных вещей. Местная полиция объявила женщину в розыск.

По данным правоохранительных органов, в мае 2025 года в Бангкоке уже фиксировалась серия аналогичных преступлений, когда неизвестная мошенница убеждала таксистов предоставить ей денежные средства в долг, после чего скрывалась.

Ранее сообщалось, что в Москве топ-менеджер пожаловался на обман со стороны эскортницы.