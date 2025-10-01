Топ-менеджер Москвы заявил о мошенничестве со стороны эскортницы

В столице топ-менеджер крупной фирмы подал заявление в правоохранительные органы, обвиняя свою экс-партнершу в мошеннических действиях, охарактеризовав ее как девушку, оказывающую эскорт-услуги. Информацию об этом распространила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По мнению заявителя, он стал жертвой обмана на сумму в 50 млн руб. Расследованием занимается отделение МВД по Дорогомиловскому району. Пострадавший, представившийся Андреем, встретил Екатерину в рабочей обстановке, после чего между ними завязались романтические отношения. Возлюбленная не скрывала факт своего замужества и наличия ребенка, однако сетовала на финансовые трудности.

Андрей начал оказывать ей финансовую помощь, оплачивая отпускные поездки с ее дочерью, а впоследствии решил вступить с ней в брак. Он приобрел апартаменты премиум-класса для совместного проживания и автомобиль для своей избранницы.

Екатерина обосновалась в новом жилье, однако официально развод не оформила, а затем и вовсе прекратила всяческое взаимодействие со своим спонсором.

Разочарованный Андрей вскоре обнаружил, что его подруга занимается эскортом — он обнаружил ее профиль на специализированном веб-сайте, предлагающем интимные услуги. Этим видом деятельности она начала заниматься десятилетие назад, после переезда в Москву из Майкопа.

Ранее сообщалось, что услуги образованных эскортниц на ПМЭФ-2025 подорожали до 3 млн рублей за неделю.