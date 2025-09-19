100 тысяч в месяц — и свободны? Большинство россиян готовы уволиться при наличии дохода из дополнительных источников

Согласно совместному исследованию платформ «Зарплата.ру» и «Эколь», более половины трудоспособных россиян (54%) рассматривают возможность ухода с основного места работы при условии стабильного альтернативного дохода в размере от 100 до 200 тысяч рублей ежемесячно.

Как сообщает издание «Газета.Ru», результаты опроса демонстрируют четкую финансовую планку для смены формата занятости. Так, 16% респондентов готовы сделать этот шаг уже при доходе до 100 тыс. рублей, а для 23% необходима сумма в 200–300 тыс. рублей. Лишь 6% опрошенных назвали цифру, превышающую 300 тысяч рублей в месяц.

Исследование также выявило высокий запрос на профессиональную переориентацию: 95% россиян выразили желание освоить новую специальность. Наибольшей популярностью в качестве сфер для дополнительного заработка пользуются бьюти-индустрия (18%), IT и культура (по 17%), а также логистика и розничная торговля (14%).

При этом более половины граждан (55%) уже активно подрабатывают. Большинство из них (60%) работают дополнительно от случая к случаю, 22% — ежедневно, а каждый десятый в выходные дни. Любопытно, что 54% тех, кто имеет подработку, предпочитают деятельность, кардинально отличающуюся от их основной профессии.

Среди практикующихся способов получения дополнительного заработка лидируют репетиторство (17%), торговля (10%) и оказание услуг в сфере красоты (9%).

