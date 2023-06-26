12 ребят из городского округа Красногорск стали молодогвардейцами
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Красногорск]
Двенадцать воспитанников культурно-досугового клуба «Мечта» в Нахабино вступили в ряды «Молодой Гвардии».
Торжественное посвящение подготовили члены партии «Единая Россия» городского округа Красногорск. Теперь ребята стали частью большого движения неравнодушных молодых людей в Подмосковье. В регионе насчитывается далеко за пять тысяч малогвардейцев. Руководитель отделения «Молодой гвардии Единой России» городского округа Красногорск Никита Махнач поздравил ребят.
«Очень важно, когда молодёжь вовлекается в различные движения, в том числе и наше. Мы занимаемся как адресной помощью, так и помощью участникам СВО, их семьям, оказываем различную поддержку нашему старшему поколению и считаем это важной работой. Так же заботимся о младшем поколении, сотрудничаем с детскими садами, со школами», - рассказал Никита Махнач.
Торжественное посвящение ребят в молодогвардейцы подготовили как раз ко Дню молодежи. Им по этому поводу подарили памятные сувениры и футболки активистов с символикой движения. Кстати, девиз «Молодой Гвардии» - «Для тех, кому не все равно».
«Большие молодцы активисты, которые и до этого помогали и вот сегодня уже официально вступили в ряды молодогвардейцев. В целом у нас сегодня прошёл праздник для жителей Нахабино, провели мастер-классы, выступили воспитанники «Мечты», все это приурочено к предстоящему празднику – Дню молодежи», - пояснил исполнительный секретарь отделения партии «Единая Россия» городского округа Красногорск Богдан Андриянов.