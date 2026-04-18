130 лет Жукову, подвиг курсантов и письма бойцам СВО: что ждет участников «Диктанта Победы» в Подольске

В пятницу, 24 апреля, по всей стране пройдет международная патриотическая акция под названием «Диктант Победы». В городском округе Подольск к написанию диктанта подготовлено 35 специализированных площадок, сообщила администрация муниципалитета.

Организаторами мероприятия, как сообщается, выступают партия «Единая Россия» и Российское военно-историческое общество. По словам представителей оргкомитета, за годы существования акция приобрела по-настоящему всенародную любовь и стала поистине народной.

Ключевой площадкой в Подольске станет Центральный архив Министерства обороны Российской Федерации. Место выбрано не случайно: это хранилище памяти о защитниках Отечества, где также постоянно работает экспозиция, посвященная бессмертному подвигу Подольских курсантов, вставших на защиту Москвы осенью 1941 года.

Нынешний «Диктант Победы» в 2026 году, как отмечают организаторы, приурочен к знаменательной дате — 130-летию со дня рождения легендарного полководца, Маршала Советского Союза Георгия Жукова. Связь этой даты с Подольском, подчеркивают историки, особая.

В октябре 1941 года, когда враг стоял на подступах к столице, именно Жуков поставил боевую задачу юным курсантам подольских училищ — любой ценой задержать нацистские части. И защитники, как известно, не просто выполнили приказ: почти две недели они сдерживали многократно превосходящие силы противника, сорвав гитлеровские планы и дав возможность советскому командованию укрепить оборону Москвы.

Примечательно, что в послевоенные годы Георгий Константинович лично работал в стенах этого архива, когда писал свои мемуары и обращался к подлинным документам военной поры.

Отдельный блок заданий «Диктанта Победы» в этом году, сообщается, будет посвящен героизму участников специальной военной операции. Кроме того, у всех желающих будет возможность не только проверить свои знания, но и совершить доброе дело. На площадках акции, по информации организаторов, можно будет написать письма со словами поддержки и благодарности нынешним бойцам, находящимся в зоне проведения СВО.

К акции в Подольске, как ожидается, присоединятся депутаты местного горсовета, ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, представители общественных организаций, волонтеры, а также участники движения «Юнармия» и воспитанники кадетских классов. Вместе с ними, по имеющейся информации, диктант напишет депутат Государственной думы, член Высшего совета партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов.

Организаторы акции подчеркивают, что «Диктант Победы» — это не просто формальный тест на знание дат и фактов. Это живая нить, связывающая поколения, общая память и знак глубочайшего уважения к подвигу предков.

Принять участие в акции, как подчеркивают организаторы, приглашаются все без исключения жители округа. Тем, кто хочет подойти к испытанию во всеоружии, предлагают заранее потренироваться — сделать это можно на образовательной платформе «Ростелеком Лицей».

Кроме того, у желающих есть возможность оценить собственный уровень владения материалом по истории Великой Отечественной войны, воспользовавшись для этого специализированными интернет-ресурсами, где диктант можно написать в онлайн-формате.

