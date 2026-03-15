«15 тысяч за срочный выезд». Сварщики и электрики оказались в лидерах по доходу в ЖКХ

В преддверии Дня работника ЖКХ (отмечается 15 марта) эксперты сервисов по поиску работы назвали самых высокооплачиваемых специалистов отрасли. Больше всех получают инженеры-энергетики и промышленные альпинисты, а также сантехники, сварщики и электрики.

По данным SuperJob, в Москве инженеры-энергетики зарабатывают в среднем 165 тысяч рублей в месяц (максимум — до 300 тысяч). Среди рабочих лидируют промышленные альпинисты с медианной зарплатой 160 тысяч рублей (также до 300 тысяч).

В среднем по России слесари и сварщики могут рассчитывать на 85 тысяч рублей, что на 10% выше прошлогодних показателей. Инженеры по эксплуатации получают 60–75 тысяч рублей.

«Самые высокие заработки в ЖКХ сегодня предлагаются на аварийно-ремонтных работах. Лидируют сантехники, сварщики, электрики, которые благодаря дефициту кадров могут диктовать цены», — отметил Александр Ветерков («Работа.ру»).

В Москве срочный выезд мастера оценивается в 15 тысяч рублей и более. Несмотря на точечные высокие доходы, средняя зарплата в отрасли составляет около 54 тысяч рублей. Как пояснила эксперт Наргис Джураева, ЖКХ не может конкурировать за кадры с другими сферами, так как оплата труда зависит от платежей жителей.

«Нередко эта цена оказывается ниже экономически обоснованного уровня. В результате управляющие организации просто не могут закладывать в фонд оплаты труда тот уровень зарплат, который позволил бы реально конкурировать за кадры на открытом рынке», — заключила она.

