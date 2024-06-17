1С:Распознавание первичных документов: эффективное превращение бумажных документов в базу 1С

Основные возможности сервиса:

1. Распознает и сопоставит поставщиков, покупателей, номенклатуру и другие данные с объектами из базы 1С.

Если номенклатура поставщика отличается от номенклатуры покупателя, запомнит ваш выбор и в следующий раз выберет правильный вариант автоматически.

Если какие-то объекты встречаются в учете впервые и отсутствуют в базе, предложит подтвердить их создание. Все значения, в верности которых 1С:РПД будет сомневаться, будут подсвечены красным цветом.

2. Быстро введет многостраничные первичные документы в базу

Загружать многостраничные документы в 1С:РПД можно как по одному, так и сразу группой.

Если документов много удобно использовать поточный сканер. Можно просто взять пачку документов и загрузить в сканер. Полученный pdf-файл отправить в 1С:РПД, который все распознает и разложит на комплекты. Если сканера нет, то можно использовать бесплатное мобильное приложение 1С:Сканер документов.

3. Создаст комплекты документов

Комплект документов — это группа документов, отражающих одну хозяйственную операцию. Например, ТОРГ-12 и счет-фактура или акт на оказание услуг и счет-фактура.

1С:РПД автоматически объединит документы в комплекты и предложит обработать их совместно. Если часть документов из комплекта уже есть в базе 1С, то 1С:РПД автоматически создаст все недостающие, а к уже существующим документам прикрепит соответствующие сканы.

4. Сверит информацию из QR-кода на чеке с информацией из ФНС

При работе с чеками все данные из чека сверятся с информацией из ФНС и сразу будут доступны для загрузки в Авансовый отчет, Путевой лист или Расходы предпринимателя.

Кассовые чеки удобно загружать через бесплатное мобильное приложение «1С:Сканер документов». Просто отсканируете QR-код, и данные сразу будут доступны в сервисе распознавания документов.

5. Автоматически прикрепит сканы к уже созданным в базе 1С документам

Если в базе 1С уже есть первичный документ, то его скан может быть автоматически прикреплен к документу базы.

Используйте свою программу 1С по максимуму!

А если хотите узнать больше про сервис 1С:Распознавание первичных документов, то Вам