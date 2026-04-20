20 апреля: три запрета, которые спасут ваши деньги и душу

Дата 20 апреля 2026 года — не простой день. В этот понедельник на одной временной прямой сошлись сразу несколько эпох: православная церковь чтит память святой мученицы Акилины, народные традиции велят задабривать проснувшихся русалок, а современный мир объявил это число временем поиска высшего смысла и спасения человеческих жизней через донорство.

В календаре — понедельник второй недели после Пасхи, которую называют Фоминой. Пасхальная радость все еще не стихает в храмах, но народная мудрость предупреждает: провести этот день нужно с оглядкой, чтобы не навлечь беду и, наоборот, притянуть удачу. О том, что категорически запрещено 20 апреля, рассказывает МК.

Список табу на эту дату строг и суров. Те, кто его нарушит, рискуют нарваться на ссоры, нищету и настоящие несчастья.

- Не смотрите на небо сквозь оконное стекло. Это правило звучит странно, но держится крепко. Считается, что долгий взгляд вверх через окно затягивает в дом хвори. Хотите полюбоваться облаками — без колебаний выходите на улицу.

- Никаких ссор и криков. Особенно опасно ругаться у воды или внутри семьи. Скандалы в этот день пугают домового и выводят из себя русалок — те могут до смерти защекотать обидчика. К тому же, громкий голос в Акулинин день напрямую ведет к затяжным конфликтам.

- Не режьте хлеб ножом в злобе. Хлеб для наших предков был символом жизни и достатка. Если резать его в плохом настроении — жди разлада с самыми близкими людьми. Лучше по возможности отламывать куски руками.

- Не ходите к реке ночью. В темноте русалки особенно опасны. У этого древнего поверья есть и практический смысл: не стоит рисковать жизнью в незнакомых местах после заката солнца.

- Не выбрасывайте мусор после захода солнца. Вместе с отбросами можно ненароком выкинуть и свою удачу. Все домашние дела старайтесь закончить до наступления темноты.

- Не делайте крупных трат и не спускайте последнее. Деньги, потраченные бездумно 20 апреля, как верили на Руси, вернуть к себе в кошелек будет почти невозможно. Финансовая подушка в этот день — святое дело.

