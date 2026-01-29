«20 минут до больницы». В России ужесточат требования к медучреждениям, проводящим аборты

Минздрав РФ утвердил новый регламент для медицинских организаций, оказывающих услуги по искусственному прерыванию беременности. Как следует из приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости , доступ к этой процедуре существенно ограничивается.

Согласно новым правилам, проводить аборты смогут только те учреждения, которые обладают необходимым высокотехнологичным оснащением и кадрами. В обязательном порядке в клинике должна быть операционная и обеспечено круглосуточное дежурство врача-анестезиолога-реаниматолога. Кроме того, учреждение должно гарантировать, что в случае осложнений пациента может быть доставлена на "скорой помощи" в специализированный стационар максимум за 20 минут.

Отдельно оговариваются условия для прерывания беременности на ранних сроках (до 12 недель). Такая процедура разрешена только в стационарах — дневного или круглосуточного типа, имеющих лицензию на деятельность в сфере акушерства и гинекологии, а также анестезиологии и реаниматологии.

Ранее сообщалось о том, что РПЦ просит принять закон, защищающий беременных от давления.