26 августа в Щелково отметят День города

Гостей ждут на двух основных площадках - это городской парк и площадь Ленина. Там для Щелковцев организуют много праздничных сюрпризов. Детей будут развлекать аниматоры. Шоу мыльных пузырей и химическое шоу позабавят, как малышей, так и взрослых. Все это будут сопровождать мастер-классы и концертная программа творческих коллективов.

«Каждый год День города становится главным событием. Это всегда масштабно и интересно. На празднике каждый сможет с удовольствием провести время в кругу семьи, друзей и соседей. В 2023 году у нас, как всегда, насыщенная программа, интересные артисты и всеми любимый фейерверк в конце. Приглашаю всех жителей и гостей округа отпраздновать день любимого города», — сказал глава Щелково Андрей Булгаков.

Уже вечером в конце программы яркую точку в праздновании поставит выступление артистов на центральной площади. Там на сцене для Щелковцев споют вокалисты группы «МОХИТО» и «Градусы», а так же Фогель. Закончится День города ярким фейерверком.