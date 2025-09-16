500 миллиардов рублей в год: что обходится России дороже вейпов? Ответ эксперта

Полный запрет на оборот электронных систем доставки никотина (ЭСДН) способен принести федеральному бюджету России экономический эффект в размере до 500 миллиардов рублей ежегодно. Об этом в интервью РИА Новости рассказала Екатерина Лещинская, руководитель общественного движения «Здоровое Отечество».

По ее словам, вопрос запрета вейпов выходит далеко за рамки лишь защиты здоровья граждан и приобретает характер стратегической финансовой необходимости. Аргументируя эту позицию, Лещинская привела сравнительный анализ: планируемые поступления в казну от акцизов на никотиносодержащую продукцию составят порядка 50 миллиардов рублей в год, в то время как потенциальные расходы на лечение заболеваний, вызванных вейпингом, на порядок выше.

Государство, выбирая между краткосрочной выгодой от акцизов и долгосрочными бюджетными рисками, должно сделать верный выбор. Речь идет не о потере 156 миллиардов рублей за трехлетний период, а о предотвращении многотриллионных затрат, связанных с грядущей нагрузкой на систему здравоохранения, подчеркнула эксперт.

Общественница также отметила, что уже в 2025 году прямые расходы на борьбу лишь с частью последствий употребления вейпов – сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом и гепатитом – запланированы на уровне 77,4 миллиарда рублей. Особую тревогу вызывает стремительное распространение этой привычки среди подростков, что создает предпосылки для взрывного роста числа пациентов в будущем.

Лещинская привела прогноз: при консервативном сценарии в 15 миллионов больных диабетом второго типа через 10-15 лет ежегодные затраты только на их терапию достигнут 300-350 миллиардов рублей. А с учетом лечения всего спектра сопутствующих патологий (болезни легких, неврологические расстройства, онкология) совокупное финансовое бремя для государства может превысить полтриллиона рублей каждый год.

Ранее сообщалось о том, что в России могут запретить курение электронных сигарет вне дома.