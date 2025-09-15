52% предпочитают общение с ИИ живому диалогу

Согласно исследованию, проведенному Контур.Толк, более 50% россиян прибегали к помощи ChatGPT или аналогичных нейросервисов для составления рабочих сообщений. Основная цель их использования — поиск наиболее точных и уместных формулировок.

Тенденция к цифровизации коммуникации подтверждается и другим фактом: 52% опрошенных сотрудников признались, что чувствуют себя более комфортно при общении в корпоративных чатах, чем при личных беседах с коллегами.

Исследование также выявило межпоколенческий разрыв в коммуникационных предпочтениях. 77% респондентов отмечают различия в стиле общения с коллегами других возрастов. Ключевые сложности включают:

- Стили коммуникации (28%): конфликт формального и неформального подхода.

- Частота и каналы связи (24%): выбор между звонком, email или сообщением в мессенджере.

- Ожидание скорости ответа (21%): представители старшего поколения ценят обстоятельность, в то время как молодежь ориентирована на мгновенную реакцию.

В этой ситуации миллениалы, свободно владеющие как традиционными, так и цифровыми форматами, часто выступают медиаторами между бумерами и зумерами, сообщает «Газета.Ru».

