55 сумок в одни руки: курьезный случай на европейской границе взорвал социальные сети в мае

Курьезный инцидент на европейской границе едва не парализовал работу таможенного поста. На въезде в Швейцарию инспекторы остановили подозрительный кортеж из легкового авто и грузового фургона, доверху забитый чемоданами на колесиках, которые принадлежали всего одной пассажирке.

Контрабанда или гардероб: почему таможенники остановили фургон

Обычный воскресный день 31 мая 2026 года на немецко-швейцарской границе превратился для сотрудников пропускного пункта в затяжной сеанс разгрузочно-погрузочных работ. Как передает Лента.ру, внимание инспекторов привлек странный тандем, двигавшийся со стороны Германии в направлении швейцарской коммуны Тайнген. В составе мини-колонны шли частный легковой автомобиль и коммерческий фургон службы доставки.

За рулем находилась женщина, постоянно проживающая на территории Швейцарии. На стандартный вопрос офицера о наличии декларируемых товаров, подлежащих коммерческому налогообложению, автопутешественница невозмутимо заявила, что просто возвращается домой из заграничного отпуска и везет свой личный багаж.

Когда пограничники попросили открыть грузовой отсек фургона, их взору предстала монументальная стена из сумок. Женщина планомерно выгрузила перед ошеломленными сотрудниками надзорного ведомства ровно 55 массивных чемоданов, абсолютное большинство из которых были оснащены колесиками для транспортировки.

Рентген-контроль без возражений: что скрывала швейцарка

Редактор отдела «Путешествия» Александра Статных разобралась в юридических тонкостях этой курьезной проверки. Заподозрив крупную партию нелегального импорта, коммерческую контрабанду одежды или перевозку запрещенных веществ, работники погранперехода Тайнген заставили туристку перенести все 55 единиц багажа через систему интраскопического сканирования.

Каждый чемодан был тщательно просвечен рентгеновскими лучами и досмотрен вручную, однако процедура не принесла никаких сенсационных результатов:

Внутри сумок находились исключительно бывшие в употреблении личные вещи путешественницы: одежда, обувь, предметы гигиены и базовые дорожные аксессуары.

Никаких партий новых нераспечатанных товаров для перепродажи, электроники, алкоголя или сигарет сверх установленных лимитов обнаружено не было.

Юридический прецедент: сколько сумок можно возить в Европе

Несмотря на то, что поведение женщины сбило с толку пограничников и вызвало волну шуток в европейских социальных сетях, с точки зрения швейцарского законодательства она не совершила ни одного правонарушения. Действующие правила пересечения границы не устанавливают жестких количественных ограничений на объем багажа для физических лиц.

Любой официальный резидент Швейцарии имеет безусловное право ввозить в страну свои личные вещи и предметы обихода с полным освобождением от уплаты таможенных пошлин и НДС. Главное и единственное условие для этого — все эти вещи должны были быть изначально взяты с собой при выезде из Конфедерации, либо иметь явные следы личного использования, исключающие их коммерческий оборот.