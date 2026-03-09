800 рублей за асфальт: сколько теперь стоит путь от Краснодара до Крыма

Государственная компания провела ежегодное повышение стоимости проезда по участку А-289. Для легковых автомобилей цена выросла до 800 рублей, для многоосных грузовиков тариф превысил 2 300 рублей, пишет KrasnodarMedia .

Поездка по одной из ключевых автомобильных дорог, соединяющих Краснодарский край с Крымским полуостровом, стала дороже. Госкомпания «Автодор» провела плановую индексацию тарифов на трассе А-289 на участке от станицы Марьянской до Темрюка. Новые расценки уже начали действовать для всех категорий транспорта.

Больше всего изменение тарифов коснется водителей легковых автомобилей, отнесенных к первой категории. Теперь проезд по этому отрезку пути обойдется им в 800 рублей. Для микроавтобусов и небольших грузовиков, составляющих вторую категорию, стоимость увеличилась с 1 044 до 1 103 рублей. Владельцы крупных грузовых машин третьей категории будут платить 1 482 рубля вместо прежних 1 399.

Наибольший рост тарифа зафиксирован для четвертой категории, куда входят многоосные грузовики и автопоезда. Теперь проезд для такого транспорта стоит 2 348 рублей, что на 131 рубль превышает предыдущий показатель. В компании «Автодор» пояснили, что изменение цен является стандартной ежегодной процедурой, направленной на поддержание и развитие дорожной инфраструктуры.

Ранее стало известно о повышении тарифов на другом важном объекте региона. С 27 февраля текущего года стоимость проезда по Дальнему Западному обходу Краснодара увеличилась почти на 8 процентов.