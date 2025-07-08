85-летие отметила жительница Рошаля, Почетный ветеран Подмосковья Валентина Александровна Стулова

Валентина родилась в Рошале в 1940 году и стала старшим ребенком в семье, где росли дети. Ее детство пришлось на непростые годы – время войны и последующего восстановления страны. Родители девочки в военные годы трудились на пороховом комбинате: мать – на одном из цехов, отец – на теплоэлектростанции.

«Я до сих пор хорошо помню: когда над нами пролетали самолеты, мама брала нас с совсем маленькой сестрой, и мы бежали на МОГЭС — там были окопы, где мы пережидали тревогу», — вспоминает Валентина Александровна.

После окончания войны Валентина поступила в рошальскую школу № 1, успешно завершила 10 классов и сразу же начала свою трудовую деятельность. Вместе с подругами она устроилась на химкомбинат, в ремонтно-строительный цех № 17. Первым заданием для девушек стали дорожные работы: они выполняли тяжелый труд по расчистке песка и щебня перед укладкой асфальта. Так прошли два года упорного труда.

Затем три подруги приняли решение продолжить образование и отправились в Перловку, подмосковный поселок, на годичные курсы бухгалтеров. По окончании обучения Валентина Стулова по направлению приступила к работе старшим счетоводом в Алексино-Шатур. Через год она вернулась в родной Рошаль и сразу же заняла позицию в цехе № 3. Ее карьерный путь начался с должности кладовщика, а затем продолжился в должности секретаря начальника цеха, ответственного за оформление секретных документов. Одновременно Валентина Александровна училась на вечернем отделении Рошальского химико-технологического техникума, осваивая специальность «техник органического синтеза».

Следующий этап в ее жизни – 17 лет работы в военной приемке, где принималась пороховая продукция для отправки на военные склады. Это была ответственная и непростая работа. И уже в 45 лет Валентине Александровне было присвоено звание ветерана труда от Министерства обороны.

«Работала я с энтузиазмом, всегда с нетерпением ждала смены, даже в отпуске не могла усидеть без дела: скорее бы на работу, — с улыбкой делится ветеран. — Работать было интересно, и отдыхать тоже. Коллектив был сплоченный. Мы всегда вместе отмечали праздники и дни рождения. С удовольствием вспоминаю те годы».

На заслуженный отдых Валентина Александровна вышла в 1998 году. Однако до этого она еще десять лет проработала контролером ОТК в десятом цехе.

В 2005 году Валентине было присвоено звание Почетного ветерана Подмосковья.

«Грамот и благодарностей у меня достаточно. И от главы округа, и от губернатора. Я горжусь своей трудовой биографией», — говорит Почетный ветеран.

Трудовая деятельность Валентины Стуловой не прекратилась с выходом на пенсию. Она активно участвует в работе местного совета ветеранов, в состав которого вошла в 1996 году и продолжает в нем работать, занимая должности бухгалтера, секретаря и сейчас — ревизора.

Не забывает Валентина Александровна и о своих увлечениях: она любит играть в настольный теннис и заниматься скандинавской ходьбой. С удовольствием принимает гостей на своей даче, особенно внучку и внука, для которых она варит вкусные компоты из садовых и лесных ягод.

В день юбилея Валентину Александровну поздравили руководитель Рошальского управления Василий Никифоров, заместитель председателя совета ветеранов Ирина Клюкина, а также представители органов социальной защиты и клуба «Активное долголетие». Почетному ветерану были вручены подарки от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы муниципального округа Шатура Николая Прилуцкого.