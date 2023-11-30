9 декабря в Подольске состоится День Героев Отечества

Праздник будет отмечаться всей страной. История России насчитывает множество смелых подвигов воинов на местах сражений. Сейчас такой пример показывают и бойцы, участвующие в СВО. А наша задача — поддержать их.

В эту дату будет проходить очередной сбор гуманитарной помощи. Благодаря акции «Подольск помогает» свыше 20 пунктов сбора начнут работать уже с самого утра. Центральные точки находятся по адресам: улица Ульяновых, д. 1 и улица Парковая, д. 34.

Военнослужащим можно отправить следующие вещи: пища быстрого приготовления, консервация, сахар, крупы, чай, кофе, нижнее белье, продукция для личной гигиены, ломы, топоры, отвертки, утеплители с фольгой, перчатки для работы, генераторы, отопители, газовые баллончики, одежда и обувь, термические стельки, медицинские препараты.

Все неравнодушные жители приглашаются для участия в акции и внесения своего вклада в общую победу!