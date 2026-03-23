«А что с китайскими?»: названы два популярных автобренда с вечными сбоями

Свежее исследование J.D. Power за 2026 год поставило под сомнение репутацию брендов, долгое время считавшихся эталонами качества. Основные претензии владельцев связаны не с моторами, а с электроникой, пишет РГ.

Эксперты J.D. Power, занимающиеся изучением удовлетворенности автовладельцев, опубликовали свежий рейтинг надежности, который преподнес сюрпризы поклонникам известных марок. Худший показатель достался Volkswagen: на каждую сотню автомобилей этого бренда приходится 301 неисправность.

Вслед за ним в антирейтинге расположилась Volvo. Шведский автопроизводитель, долгие годы считавшийся у многих, включая россиян, символом надежности, оказался на предпоследнем месте с результатом 296 поломок на сто машин. Замыкают пятерку самых проблемных компаний Land Rover, Jeep и Audi.

Исследование базировалось на опросах американских владельцев автомобилей трехлетнего возраста, относящихся к 2023 модельному году. Специалисты оценивали 184 вида неполадок в девяти ключевых категориях.

Выяснилось, что львиная доля нареканий пришлась не на силовые агрегаты, трансмиссии или ходовую часть. Основные претензии вызвали сбои в работе мультимедийных систем, проблемы с подключением Apple CarPlay и Android Auto, некорректное функционирование беспроводной зарядки, а также огрехи в телематических сервисах и системе обновлений по воздуху.

В то же время лидером по надежности признан Lexus: у японского бренда зафиксирована лишь 151 неисправность на сотню автомобилей. Модель Lexus IS названа лучшей в своем сегменте. Второе место рейтинга досталось Buick, третье — Mini. Также в пятерку лучших вошли Cadillac и Chevrolet.