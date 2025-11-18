Абоненты МТС не могут войти на «Госуслуги» — СМС приходят с задержкой до 10 минут

Абоненты оператора связи МТС по всей России столкнулись с перебоями при авторизации на портале «Госуслуги», передает РБК. Пользователи сообщают, что не получают СМС-сообщения с кодами подтверждения для входа в личный кабинет или получают их со значительной задержкой. При попытке входа система выдает рекомендацию просто подождать.

Корреспондент издания рассказал, что при попытке авторизации на портале появилось предупреждение о возможных перебоях в работе. В этом конкретном случае СМС с кодом пришло спустя минуту после запроса, однако многие пользователи ждут сообщения гораздо дольше.

Как сообщило РИА Новости, зафиксированы случаи задержки доставки СМС-паролей на десять и более минут.

Проблемы с авторизацией на «Госуслугах» имеют свою предысторию. Еще в августе портал подвергался масштабной DDoS-атаке, источник которой находился за рубежом.

Ранее Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ предупреждало о возможных временных трудностях при использовании портала, связанных с работой систем фильтрации интернет-трафика, предназначенных для защиты от кибератак.

Ранее сообщалось, что в Ульяновской области мобильный интернет отключили до конца спецоперации.