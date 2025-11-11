В российском регионе мобильный интернет отключили до окончания СВО

В Ульяновской области отключили мобильный интернет до конца проведения специальной военной операции (СВО), пишет портал «Рупор73».

По информации издания, горожане и жители сельских районов жалуются на то, что уже больше недели не могут воспользоваться мобильный интернетом.

По словам министра цифрового развития региона Олега Ягфарова, это решение принято федеральными властями для защиты стратегических объектов и жителей.

При этом в зону действия ограничений попали некоторые жилые кварталы, объекты социальной инфраструктуры и офисные здания.

Несмотря на отключение мобильного интернета, пользователям остаются доступными основные социально значимые интернет-ресурсы. В их числе портал «Госуслуги», сервисы компании «Яндекс», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», маркетплейсы Ozon и Wildberries, а также платежная система «Мир».

Ранее депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов предложил ввести обязательную идентификацию для входа в интернет.