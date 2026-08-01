Абсолютный рекорд на Дону: перинатальный центр принял 44 ребенка за сутки
В Минздраве Дона сообщили о рождении 44 детей в перинатальном центре за сутки
В Ростовской области зафиксирован всплеск рождаемости: за одни сутки (в период с 30 по 31 июля) на свет появились 115 детей. Главным событием дня стал абсолютный рекорд областного перинатального центра, где за 24 часа родились 44 младенца, пишет Царьград.
Главные детали события
- Общая статистика: за прошедшие сутки в донском регионе рождены 115 детей.
- Рекорд учреждения: областной перинатальный центр установил абсолютный исторический рекорд — 44 новорожденных за одни сутки.
- Оценка Минздрава: в министерстве здравоохранения Ростовской области отметили, что подобного количества рожденных за 24 часа в стенах центра ранее не наблюдалось ни разу.