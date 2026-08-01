Абсолютный рекорд на Дону: перинатальный центр принял 44 ребенка за сутки

В Минздраве Дона сообщили о рождении 44 детей в перинатальном центре за сутки

Общество

В Ростовской области зафиксирован всплеск рождаемости: за одни сутки (в период с 30 по 31 июля) на свет появились 115 детей. Главным событием дня стал абсолютный рекорд областного перинатального центра, где за 24 часа родились 44 младенца, пишет Царьград.

Главные детали события

  • Общая статистика: за прошедшие сутки в донском регионе рождены 115 детей.
  • Рекорд учреждения: областной перинатальный центр установил абсолютный исторический рекорд — 44 новорожденных за одни сутки.
  • Оценка Минздрава: в министерстве здравоохранения Ростовской области отметили, что подобного количества рожденных за 24 часа в стенах центра ранее не наблюдалось ни разу.

Добавьте mosregtoday.ru в избранное