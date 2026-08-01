Перекрытия в центре столицы: где именно закрыли движение в районе Кудринской площади
На Садовом кольце перекрыли часть съездов около Кудринской площади из-за ЧП
Департамент транспорта Москвы сообщил о временном закрытии движения на нескольких ключевых съездах в районе Кудринской площади. Об этом пишет РИА Новости.
Список закрытых съездов и ограничений
- С Садового кольца: закрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу.
- В Кудринский переулок: временно перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок.
- С Конюшковской улицы: ограничено движение на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца.
- В Малый Конюшковский переулок: закрыт съезд с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.