Перекрытия в центре столицы: где именно закрыли движение в районе Кудринской площади

На Садовом кольце перекрыли часть съездов около Кудринской площади из-за ЧП

Общество

Департамент транспорта Москвы сообщил о временном закрытии движения на нескольких ключевых съездах в районе Кудринской площади. Об этом пишет РИА Новости.

Список закрытых съездов и ограничений

  • С Садового кольца: закрыт съезд с внешней стороны Садового кольца на Баррикадную улицу.
  • В Кудринский переулок: временно перекрыт съезд с внешней стороны Садового кольца в Кудринский переулок.
  • С Конюшковской улицы: ограничено движение на съезде с Конюшковской улицы на Баррикадную улицу в сторону Садового кольца.
  • В Малый Конюшковский переулок: закрыт съезд с Конюшковской улицы в Малый Конюшковский переулок.

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