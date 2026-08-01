Свадьба закончилась трагедией: подробности взрыва в ресторане Balzi Rossi на Кудринской
Около 20 человек пострадали при взрыве газа в ресторане в центре Москвы
В центре Москвы на Кудринской площади 1 августа произошел взрыв в ресторане Balzi Rossi. По данным СМИ и экстренных служб, заведение было полностью закрыто под частное мероприятие — там проходила свадьба, на которой присутствовало около 50 гостей, пишет, пишет Газета.ру.
Обстоятельства, причины и последствия происшествия
- Причина инцидента: по свидетельству очевидцев, на кухне ресторана произошел взрыв газового оборудования.
- Пострадавшие: по предварительной информации, травмы получили порядка 20 человек, среди которых четверо сотрудников заведения.
- Эвакуация и свидетельства: свидетели сообщают о громком хлопке, после которого из здания мгновенно началась эвакуация гостей и персонала.
- Перекрытия дорог: движение транспорта временно перекрыто на участке от станции метро «Баррикадная» до Новинского бульвара.
- Отмена мероприятий: из-за ЧП в столице отменили ночной велофестиваль по Садовому кольцу, его участников эвакуируют с дистанции.