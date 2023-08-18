Администрация Байдена: Атаки ВСУ по Крыму являются пустой тратой ресурсов

Как сообщает американский телеканал, некоторые военные и чиновники в администрации Байдена считают, что украинские войска пытаются атаковать Крым ради отвлечения внимания. Если же цель атак не в этом, то такие попытки являются пустой тратой ресурсов. Некоторые аналитики считают, что Украина распределила силы на слишком большое количество направлений.

Один из высокопоставленных военных также отметил, что атаки ВСУ по Крыму не приносят никаких результатов. Он считает, что киевским властям стоит сосредоточить внимание на контрнаступлении, во время которого украинская армия так и не смогла прорвать оборону России.