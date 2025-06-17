Администрация округа Пушкинский встретилась с участником спецоперации

14 июня в городе Пушкино состоялась встреча, на которой присутствовали заместитель главы округа Артем Люхин, социальный координатор фонда «Защитники Отечества» Лидия Шавлинова, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Леонид Соболев и участник специальной военной операции Андрей Кулин.

Андрей рассказал о своем боевом пути, который служит вдохновляющим примером для многих. В настоящее время он сосредоточен на завершении курса реабилитации и планирует получить высшее образование. Кроме того, он оказывает поддержку своим боевым товарищам, помогая им справляться с трудностями.

Фото: [ Телеканал «Пушкино ТВ» ]

В рамках мероприятия обсуждались возможности взаимодействия между администрацией округа Пушкинский, фондом «Защитники Отечества» и Ассоциацией ветеранов СВО. Основное внимание было уделено вопросам адаптации ветеранов к мирной жизни, их профессиональной и социальной реинтеграции, а также содействию в получении образования.

Это мероприятие стало важным этапом в реализации государственной программы поддержки участников специальной военной операции и их близких в округе Пушкинский.