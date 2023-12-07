Администрация подмосковного Подольска практикует выездные приемы жителей

Вопросов, предложений и пожеланий прозвучало немало. Например, поступили просьбы сделать удобным выезд автомашин со стороны улицы Академика Доллежаля, обратить внимание на благоустройство дворов. Поднимались также темы ремонта лифтов, парковочных мест. Любители здорового досуга хотят, чтобы в микрорайоне появились велодорожки. Словом, прием прошел активно.

Как отмечает глава округа Григорий Артамонов, обратная связь сработает в установленные законом сроки. Впереди приемы жителей в микрорайонах Львовский, Климовск, поселке Дубровицы.