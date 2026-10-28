Светомаскировка возвращается: Украине грозит отключение освещения из-за российских дронов

На Украине допустили выключение фонарей из-за оптической навигации «Сусанин» для российских беспилотников. Об этом сообщает советник Зеленского Сергей Бескрестнов с позывным Флеш в своем канале.

По его словам, гасить свет придется в рамках светомаскировки. Этот метод уже использовали в 2022 году. В первую очередь это коснется дорог и трасс. Флеш отметил: тогда решение принимали из-за страха и непонимания, а сейчас, вероятно, придется действовать осознанно.

Поводом для такого сценария может стать массовое применение российскими войсками модуля оптической навигации «Сусанин» на «Герань-5» и других беспилотниках или ракетах в ночное время. Если это произойдет, Киеву, возможно, придется пересмотреть вопрос светомаскировки.

Флеш не уточнил, когда именно может начаться отключение и на какой территории. Однако сам факт такого заявления говорит о многом. Новая навигация российских дронов заставляет Киев снова возвращаться к практике светомаскировки.

Ранее стало известно, что Зеленский испугался встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.