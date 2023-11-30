Администрация Подольска проверила работу по очистке снега

В проверке также участвовали сотрудники Главного управления содержания территорий и работники управляющих компаний. Территории проверили в микрорайонах Шепчинки и Межшоссейный.

Также сотрудники поговорили с жителями на улице Литейной. Они попросили убрать наледь около входа в дома — просьбу уже исполняют. В процессе уборки территорий повредилось одно из деревьев, которое было посажено местным жителем. В апреле там будет проведена посадка растений и восстановление зеленой изгороди. Особенно тщательно специалисты проверили пешеходные зоны, входные группы и подъезды. Территорию будут контролировать на протяжении всей зимы.

После проведения мониторинга у специалистов возник ряд вопросов к частным и муниципальным управляющим компаниям. Для того, чтобы справиться с проблемами, количество дворников будет увеличено, а также привлекут больше техники.

Примечательно, что у каждого микрорайона имеется собственная спецтехника, которая вывозит снег со дворов. Места для его складирования также предусмотрены, в ближайшее время снег начнут вывозить.