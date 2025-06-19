Администрация Шатуры провела выездное совещание в школе № 1

В рамках мероприятия депутат муниципального совета Ольга Бурмистрова осветила текущие инициативы, направленные на улучшение качества жизни в округе, а также обозначила перспективные планы развития. Она также проинформировала о действующих региональных программах, ориентированных на поддержку педагогического состава.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«С прошлого года доступна услуга по компенсации аренды жилья учителям, которые работают на территории Московской области. Участниками программы на сегодняшний день стали 20 педагогических работников. Наш муниципальный округ принимает участие в программе «Земский учитель» для трудоустройства учителей в отдаленные сельские школы округа. На сегодняшний день в рамках этой программы в Коробовском лицее работают два педагога», — поделилась депутат.

В ходе работы выездной администрации учитель физкультуры Максим Селезнев обратился с вопросом относительно возможности обновления детских игровых площадок, расположенных между домами по адресам: улица Академическая, 10, и Строителей, 14.

Фото: [ Пресс-служба администрации м. о. Шатура ]

«Сейчас на площадках установлены игровые элементы в основном для детей младшего возраста», — рассказал Максим Селезнев.

Представители администрации сообщили о планах по строительству мини-стадиона с подогревом, футбольным полем и площадкой для сдачи норм ГТО в указанном районе Шатуры в ближайшее время.