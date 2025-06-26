Администрация Талдомского округа организовала отправку помощи военнослужащим в зону проведения СВО

Руководство Талдомского округа в лице главы и его заместителя Евгении Юриной совместно со Штабом Комитета семей воинов Отечества города Талдом и волонтерской группой «Помощь бойцам СВО» осуществили отправку жизненно важной гуманитарной помощи российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции.

В зону боевых действий в Курской области были доставлены маскировочные сети, изготовленные руками добровольцев, медикаменты, предметы одежды, термобелье, квас, емкости для воды (канистры и бочки), строительные материалы, окопные свечи и другие товары, необходимые для обеспечения комфорта и безопасности солдат.

Эта инициатива — не просто доставка вещей, а проявление единой поддержки, демонстрация уверенности в достижении победы и выражение глубокой признательности тем, кто защищает рубежи нашей Родины. Каждый собранный набор, будь то теплая одежда или личное послание с поддержкой, придает нашим бойцам уверенности и напоминает о том, что они не одни, что их ждут и им доверяют.

Сбор гуманитарной помощи продолжается, поскольку до тех пор, пока наши военнослужащие выполняют свой долг на передовой, наша общая задача — оказывать им всестороннюю поддержку.