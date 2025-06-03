Администрация Талдомского округа провела очередное выездное совещание в селе Темпы

Этот формат взаимодействия с населением набирает обороты, поскольку дает возможность жителям открыто делиться своими беспокойствами и выдвигать инициативы. Инициатива проведения выездного совещания исходила от администрации округа с целью повышения доступности власти для жителей отдаленных населенных пунктов.

В ходе встречи жители задали вопросы, касающиеся улучшения инфраструктуры села, доступности социальных сервисов и поддержания порядка, как на дорогах, так и на территории поселения. Значимым преимуществом подобных мероприятий является возможность не только озвучить свои потребности, но и получить немедленные разъяснения по актуальным вопросам. Представители администрации Талдомского округа внимательно выслушали обращения граждан и заверили, что все озвученные проблемы будут тщательно проанализированы и переданы на рассмотрение профильным службам.

Такие встречи способствуют укреплению доверия и взаимопонимания между властью и обществом. Каждое мнение имеет вес, и, несмотря на существующие вызовы, конструктивный диалог остается ключевым фактором для повышения уровня комфорта и благополучия в регионе. Администрация Талдомского округа планирует проведение подобных выездов и в другие населенные пункты округа, чтобы обеспечить максимальную вовлеченность населения в управлении территорией.