Адвокат Блиновской отреагировала на обвинения в проведении вечеринки при домашнем аресте

Наталия Сальникова, адвокат блогера-миллионника Елены Блиновской, ответила на обвинения в проведении вечеринки в условиях домашнего ареста.

Ранее СМИ сообщили, что в доме Блиновской прошла новогодняя вечеринка, на которую были приглашены разные гости. В интервью РИА Новости Сальникова заявила, что проведение таких мероприятий законно.

«Я сомневаюсь, что это соответствует действительности. У нее (Блиновской) нет запрета встречаться с людьми, которые не являются участниками судопроизводства, то есть со свидетелями нельзя встречаться, а с другими людьми встречаться у нее запрета нет», – сказала Сальникова.

Она отметила, что подтвердить факт проведения вечеринки она не может, поскольку не располагает такой информацией, но усомнилась, что мероприятие было.

Блиновская обвиняется в уходе от уплаты налогов в особо крупном размере. Общая сумма, которую автор «Марафона желаний» не уплатила российскому государству, составляет 918 млн рублей.

В ноябре 2023 года суд оставил решение о домашнем аресте в силе. Данная мера пресечения заключается в ограничении передвижения лиц, к которым она была применена.