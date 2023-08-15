Адвокат Данильченко назвала основания для лишения родительских прав
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Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности, применяемой судом только за серьезную провинность родителей. Адвокат Виктория Данильченко перечислила основания к применению данной меры. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, это может быть уклонение от выполнения прямых обязанностей родителями, включая неуплату алиментов.
Юрист отметила, что основанием может послужить отказ забрать ребенка из роддома, больницы или школы, а также действие в ущерб интересов ребенка, жестокое обращение с ними, наличие алкоголизма или наркозависимости у родителей и умышленное преступление против детей.