Адвокат Данильченко назвала основания для лишения родительских прав

Лишение родительских прав является крайней мерой ответственности, применяемой судом только за серьезную провинность родителей. Адвокат Виктория Данильченко перечислила основания к применению данной меры. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, это может быть уклонение от выполнения прямых обязанностей родителями, включая неуплату алиментов.

Юрист отметила, что основанием может послужить отказ забрать ребенка из роддома, больницы или школы, а также действие в ущерб интересов ребенка, жестокое обращение с ними, наличие алкоголизма или наркозависимости у родителей и умышленное преступление против детей.