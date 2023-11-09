Адвокат Карабанов считает, что собственники аварийного жилья получат новое в соцнайм

По словам адвоката Александра Карабанова, жители РФ, владеющие единственным жилым помещением, которое признано непригодным для проживания, смогут получить новое жилье по договору социального найма. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что депутатами Госдумы в первом чтении принят законопроект о внесении изменений в ЖК РФ. Он даст возможность удовлетворить жилищные потребности граждан, признанными малоимущими и состоящими на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилья.

По мнению юриста, действующие сегодня нормы не предоставляют такой возможности собственникам аварийного жилья.