Адвокат Краснов считает, что участники вечеринки Ивлеевой могут понести ответственность за пропаганду ЛГБТ*

По словам адвоката Дмитрия Краснова, участников «почти голой» вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе могут наказать за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что следствию предстоит провести экспертизу материалов с «тусовки» и опрос свидетелей и участников мероприятия.

По мнению юриста, данная вечеринка могла служить своеобразным вызовом обществу на запрет этого движения в нашей стране. При этом действия организаторов и участников вечеринки могут подпадать сразу под нарушение ряда законов РФ.

*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским на территории Российской Федерации.