Адвокат Краснов считает, что участники вечеринки Ивлеевой могут понести ответственность за пропаганду ЛГБТ*
Фото: [©Екатерина Чеснокова/РИА Новости]
По словам адвоката Дмитрия Краснова, участников «почти голой» вечеринки телеведущей и блогерши Анастасии Ивлеевой в столичном клубе могут наказать за пропаганду ЛГБТ*. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что следствию предстоит провести экспертизу материалов с «тусовки» и опрос свидетелей и участников мероприятия.
По мнению юриста, данная вечеринка могла служить своеобразным вызовом обществу на запрет этого движения в нашей стране. При этом действия организаторов и участников вечеринки могут подпадать сразу под нарушение ряда законов РФ.
*«Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским на территории Российской Федерации.