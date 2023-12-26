Адвокат Кузнецов перечислил способы избежать действий мошенников при покупке земельного участка

В поисках своего идеального участка для строительства дома или дачи многие сталкиваются со множеством вопросов и сложностей. Одними из наиболее популярных проблем при покупке земли являются невозможность постройки дома на участке, заболоченность и наличие скотомогильников под землей. Адвокат по земельным делам Денис Кузнецов рассказал о важных нюансах приобретения земли. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, прежде всего следует запросить по нему выписку ЕГРН.

Юрист добавил, что при условии ранней покупки участка, перехода по наследству, приватизации важно попросить документы, на основании которых возникло право на участок. Кроме того, стоит запросить градостроительный план земельного участка, где отражены градостроительные ограничения, красные линии и зоны с особым использованием территории.

По его мнению, по кадастровому номеру потенциальный покупатель также может проверить все ограничения в открытом доступе.