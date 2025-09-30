Адвокаты отстояли защиту интересов российских медиа в споре с Google

Канал RT добился значительного успеха в затяжном правовом противостоянии с технологическим гигантом Google. Как сообщила юрист Елизавета Худякова, в результате выверенной стратегии американский суд в Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора, что вынудило Google отказаться от своих первоначальных требований.

По словам юриста, у компании Google изначально не было оснований для обращения в американский суд, что и было подтверждено в ходе судебного разбирательства. Худяков также подчеркнула, что эта работа проводилась совместно с российским адвокатским бюро ART DE LEX и американской фирмой Marks & Sokolov. В итоге удалось достичь юридической победы продолжительными усилиями.

Таким образом, Google официально отказался от своих исковых требований к телеканалам RT и «СПАС», которые запрещали российским СМИ добиваться выполнения решений в зарубежных судах. Это открывает для RT возможность продолжить работу по признанию решений российских судов в иностранных юрисдикциях и взысканию с технологической корпорации присужденных ранее финансовых сумм.

Ранее сообщалось, что власти Франции выставили Google счет на треть миллиарда за нарушения.