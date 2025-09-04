Власти Франции выставили Google счет на треть миллиарда за нарушения

Власти Франции наложили один из крупнейших в своей истории штрафов на интернет-гиганта Google. По решению Национальной комиссии по информатике и свободам (CNIL) компания должна заплатить 325 миллионов евро (эквивалент $378 млн).

Причиной санкций стало систематическое нарушение европейского законодательства о конфиденциальности пользовательских данных. В частности, инкриминируется два основных нарушения: размещение таргетированной рекламы в почтовом сервисе Gmail без получения на то явного согласия владельцев аккаунтов, а также автоматическая установка файлов cookie (трекеров) для отслеживания активности пользователей в момент создания ими учетной записи Google.

