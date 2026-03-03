«Аэрофлот» выполнил второй за сутки рейс по вывозу пассажиров из ОАЭ

В столичном аэропорту Шереметьево во вторник вечером приземлился второй за сутки вывозной рейс из Дубая. Самолет авиакомпании Аэрофлот прибыл около 22:33 по московскому времени, сообщил корреспондент РИА Новости .

Рейс SU 525 доставил в Москву свыше 400 пассажиров. По информации перевозчика, воздушное судно было заполнено полностью — загрузка составила 100 процентов.

Компания продолжает выполнение специальных рейсов для возвращения пассажиров из Объединенных Арабских Эмиратов. Перевозчик сообщил, что в среду запланированы еще два рейса из Дубая — в Москву и Краснодар.

Ранее стало известно, что Азия стала главным вариантом для туристов из России.