Турэксперт назвала альтернативу отдыху на Ближнем Востоке
Турэксперт Котляр: Азия стала главным вариантом для туристов из России
Фото: [Медиасток.рф]
Альтернативой отдыху на Ближнем Востоке для российских туристов может стать Азия, которая предлагает широкий выбор направлений без сложных логистических решений. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказала основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.
По ее оценке, наиболее удобным вариантом остается Китай, включая как материковые маршруты, так и остров Хайнань. Существенный интерес также сохраняется к странам Юго-Восточной Азии. В числе востребованных направлений эксперт назвала Таиланд, Вьетнам, индонезийский остров Бали, Малайзию и Филиппины. Эти локации, по ее словам, стабильно пользуются высоким спросом среди путешественников.
Помимо азиатских стран, туристы продолжают рассматривать и другие варианты пляжного отдыха. Среди них — Турция и Египет, а также островные курорты Индийского океана, включая Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.
Ранее сообщалось, что новый закон о платных дорогах назвали антинародным.