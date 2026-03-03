Турэксперт назвала альтернативу отдыху на Ближнем Востоке

Альтернативой отдыху на Ближнем Востоке для российских туристов может стать Азия, которая предлагает широкий выбор направлений без сложных логистических решений. Такое мнение в беседе с « Лентой.ру » высказала основатель турагентства MAYEL Travel Майя Котляр.

По ее оценке, наиболее удобным вариантом остается Китай, включая как материковые маршруты, так и остров Хайнань. Существенный интерес также сохраняется к странам Юго-Восточной Азии. В числе востребованных направлений эксперт назвала Таиланд, Вьетнам, индонезийский остров Бали, Малайзию и Филиппины. Эти локации, по ее словам, стабильно пользуются высоким спросом среди путешественников.

Помимо азиатских стран, туристы продолжают рассматривать и другие варианты пляжного отдыха. Среди них — Турция и Египет, а также островные курорты Индийского океана, включая Мальдивы, Маврикий и Сейшелы.

Ранее сообщалось, что новый закон о платных дорогах назвали антинародным.